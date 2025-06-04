Ворог завдав ракетного удару по полігону на Полтавщині: є поранені

Сьогодні, 4 червня, російські війська завдали ракетного удару по одному з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ, розташованому на території Полтавської області.

Про це повідомляють у Сухопутних військах.

Ракетний удар по навчальному підрозділу у Полтаві

Попри цілеспрямовану атаку на тиловий об’єкт, завдяки завчасно підготовленим та чітко організованим заходам безпеки вдалося уникнути масштабних втрат.

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Як зазначається, систему протидії таким загрозам було побудовано з урахуванням постійної небезпеки, яку несе російська ракетна та повітряна агресія по тилових районах України.

Розосередження особового складу, дотримання протоколів під час повітряної тривоги та використання укриттів забезпечили збереження життя військових, які перебували на полігоні, виконуючи навчальні завдання.

Втім, без постраждалих не обійшлося — є поранені.

– На жаль, є поранені. Усім постраждалим оперативно надається вся необхідна кваліфікована медична допомога у спеціалізованих медичних закладах. Лікарі роблять усе можливе для їхнього якнайшвидшого одужання, – йдеться у повідомленні.

З метою визначення точних обставин атаки та рівня завданої шкоди створено спеціальну комісію. Її висновки будуть оприлюднені після завершення перевірки.

Інцидент вкотре підтверджує, в умовах російської агресії навіть у віддалених районах необхідно дотримуватись правил безпеки та зберігати максимальну пильність, наголошують у Сухопутних військах.

Нагадаємо, вдень 4 червня у Полтаві пролунали вибухи. Незадовго до цього Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку.

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