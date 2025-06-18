Взрывы в Запорожье: разрушены склады, повреждены жилые дома

Взрывы в Запорожье прозвучали в ночь на 18 июня.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Взрывы в Запорожье 18 июня

После мощной ночной атаки врага Запорожья получили серьезные повреждения.

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В результате обстрела в городе возникли три масштабных пожара.

Зафиксировано возгорание на площадь 100, 300 и 800 квадратных метров. Огонь охватил складские помещения, повлекшие значительные разрушения.

В жилых кварталах взрывной волной выбиты окна и повреждены фасады многоэтажек. Также сгорели несколько автомобилей.

На местах работают спасатели, аварийные и коммунальные службы.

В целом, по словам Федорова, за последние сутки российские войска совершили 441 атаку по территории Запорожской области, обстреливая по меньшей мере 14 населенных пунктов.

По областному центру — Запорожью — оккупанты нанесли четыре ракетных удара.

Двенадцать авиаударов пришлись на Каменское, Гуляйполе, Ольговское, Малиновку, Успеновку, Полтавку и Новодаровку.

Враг использовал 225 беспилотников разных типов (преимущественно FPV), направив их на Запорожье, Лежин, Беленькое, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Волшебное и Новодаровку.

Шесть раз оккупанты применили реактивные системы залпового огня (РСЗО) по Гуляйполю, Новоданиловке и Новодаровке.

Также зафиксировано 164 артиллерийских обстрела по территориям Беленького, Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Волшебного и Новодаровки.

В органы власти и экстренные службы поступило 53 сообщения о повреждениях частных жилых домов, квартир, хозяйственных сооружений, автомобилей и объектов критической инфраструктуры.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 2011-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Запорожская ОВА

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