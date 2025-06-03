Взрывы в Сумах: РФ ударила из РСЗО по центру города, есть погибшие и около 20 раненых

Взрывы в Сумах прогремели утром 3 июня — россияне ударили по центру города. К сожалению, есть жертвы, количество раненых — почти 20. 4 июня в Сумах объявили День траура.

Об этом сообщил и. о. городского головы Сум Артем Кобзарь.

Взрывы в Сумах 3 июня 2025 года: что известно

Обновлено в 11:05.

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По данным ГСЧС, количество жертв атаки на Сумы возросло до трех.

В одном из микрорайонов города от вражеского удара поврежден многоквартирный дом — без масштабных разрушений и возгорания. А также три частных дома, складское здание, гараж, четыре автомобиля и одно из зданий больницы. Продолжается обследование территорий.

По данным ОВА, известно о по меньшей мере одном снаряде РСЗО, который не разорвался, пробил стену комнаты обычной квартиры на 9-м этаже.

Россияне попали в машины в центре Сум. На месте попадания полностью сгорели два автомобиля. По состоянию на 10:25 известно об около 20 людях, пострадавших от вражеской атаки, среди раненых есть 17-летний подросток. Также есть люди в тяжелом состоянии.

Предварительно, в Сумах сегодня около 9 утра было пять попаданий из РСЗО дальнего действия. Взрывами также повреждено медицинское учреждение, машины и дома.

В Сумском городском совете сообщили, что с 11:00 в укрытии школы № 10 будет работать штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, где пострадавших будут консультировать и принимать заявления на обследование поврежденного жилья.

С собой необходимо иметь оригиналы и копии документов владельца поврежденного имущества (паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика), а также техпаспорта и документа, удостоверяющего право собственности на поврежденное жилье.

РФ пытается оправдать удар по Сумах

Как сообщили в Центре противодействия дезинформации, российские пропагандисты уже пытаются оправдать ракетный удар по Сумах.

Вражеские телеграмм-каналы распространяют дезинформацию о якобы уничтожении в центре города группы высокопоставленных офицеров ВСУ, и о том, что попадание — это «последствия работы украинской ПВО» и тому подобное.

— На самом деле это очередная попытка оправдать якобы наличием военных целей циничный удар по гражданскому населению. Как сообщили в Сумской ОГА, вражеский удар был нанесен по центру Сум из дальнобойных РСЗО. Это произошло в утреннее время, когда много гражданских находятся на улицах. Это целенаправленная террористическая атака по мирным людям, — отметили в ЦПД.

Такие информационные вбросы — стандартная тактика российской пропаганды для снятия с себя ответственности за военные преступления против мирного населения Украины.

Ранее представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что сейчас Сумская область больше всего страдает от атак управляемыми авиационными бомбами. К сожалению, враг чуть ли не в десять раз больше запускает КАБов по Украине, чем мы по военным целям оккупантов. Кроме того, россияне КАБами уничтожают украинские населенные пункты.

2 июня россияне ударили по Сумах — есть попадание в объекты промышленной инфраструктуры, а также в жилой сектор. К сожалению, ранения обломками получили две женщины.

Ночью 27 мая российские войска атаковали Сумы ударными дронами и управляемыми авиабомбами. Из-за попадания дрона загорелось промышленное предприятие.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 196-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Артем Кобзарь

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