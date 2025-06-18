Вибухи в Сумах: РФ атакувала цивільну інфраструктуру на околицях громади

Вибухи в Сумах пролунали ввечері середи, 18 червня. Росіяни атакували цивільну інфраструктуру у Сумській громаді. Обійшлося без загиблих і поранених.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Вибухи у Сумах 18 червня – які наслідки

Вибухи у Сумах було чутно сьогодні після 21:00, уточнив очільник ОВА.

Зараз дивляться

– Декілька вибухів, які чули мешканці обласного центру, за попередньою інформацією – це обстріл з РСЗВ дальньої дії по околицях громади, – написав Григоров.

Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, зранку 3 червня у Сумах пролунали вибухи. Росіяни обстріляли з РСЗВ центр міста. Унаслідок атаки загинуло четверо людей, близько 20 дістали поранення. Пошкоджена багатоповерхівка та приватні будинки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 2011-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.