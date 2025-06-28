Взрывы в Днепре: РФ запустила КАБ в сторону региона
28 июня во время воздушной тревоги прогремели взрывы в Днепре. Воздушные силы предупреждали об угрозе российской атаки КАБами для Днепропетровской области.
Взрывы в Днепре сегодня: что известно
По информации местных Telegram-каналов, взрывы в Днепре связаны с работой противовоздушной обороны по вражеской цели.
— КАБ мимо Запорожья курсом на Днепропетровскую область, — сообщали Воздушные силы ВСУ.
По состоянию на 11:48 местные власти не уточняли информацию о взрывах в Днепре.
К слову, в ночь на 28 июня российские захватчики дронами атаковали Одессу. В направлении города было выпущено 23 беспилотника, из которых 22 уничтожены противовоздушной обороной.
Один из дронов попал в 21-этажный жилой дом. В результате этой атаки погибли два человека, еще 14 — пострадали.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 221-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.