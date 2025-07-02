Взрывы возле Житомира произошли на промышленном предприятии: какие последствия

Возле Житомира произошло два мощных взрыва на одном из промышленных предприятий. Известно о двух погибших и 24 пострадавших, среди которых — четверо детей.

Об этом заявил руководитель Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко в эфире телемарафона Єдині новини.

Взрывы возле Житомира 2 июля — какие последствия

На месте работает следственная оперативная группа, а многие структуры выясняют обстоятельства взрыва неподалеку Житомира.

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— На эту минуту пока не понятно причин взрыва. Единственное, что могу сказать, что событие произошло на территории двух производственных помещениях, которые полностью уничтожены. К сожалению, разрушено много жилых домов, — сказал Бунечко.

По его словам, по меньшей мере 24 домовладений уничтожено полностью, еще ряд домов повреждены.

Известно о двух погибших и 24 пострадавших, среди которых — четверо детей. По словам Бунечко, погибшие были на том предприятии.

— Будут изучать категории последствий, причины последствий, что и как это произошло, не понятно абсолютно, — отметил он.

Взрыв произошел не на автозаправке, как сообщалось ранее, а на другом рядом расположенном объекте вблизи трассы в направлении Киева, за кольцевой дорогой — вблизи населенного пункта Березина, сообщает Житомирский городской совет.

Взрывы возле Житомира 2 июля — повреждены три линии электропередачи

В результате взрывов возле села Березина Глыбочицкой общины повреждены три линии электропередачи 10 кВ.

Как сообщает Житомироблэнерго, отключено 50 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. В то же время около 735 помещений остались без снабжения электричеством.

В Житомироблэнерго отметили, что над ликвидацией последствий работают девять оперативно-выездных бригад, которые укомплектованы всем необходимым.

Фото: Житомироблэнерго

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