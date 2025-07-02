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Юлия Захарченко, редактор ленты
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Взрывы возле Житомира произошли на промышленном предприятии: какие последствия

Наслідки після вибухів біля Житомира
Наслідки після вибухів біля Житомира. Фото: Житомиробленерго
Наслідки після вибухів біля Житомира
Наслідки після вибухів біля Житомира. Фото: Житомиробленерго
Наслідки після вибухів біля Житомира
Наслідки після вибухів біля Житомира. Фото: Житомиробленерго
Наслідки після вибухів біля Житомира
Наслідки після вибухів біля Житомира. Фото: Житомиробленерго
Наслідки після вибухів біля Житомира
Наслідки після вибухів біля Житомира
Наслідки після вибухів біля Житомира
Наслідки після вибухів біля Житомира

Возле Житомира произошло два мощных взрыва на одном из промышленных предприятий. Известно о двух погибших и 24 пострадавших, среди которых — четверо детей.

Об этом заявил руководитель Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко в эфире телемарафона Єдині новини.

Взрывы возле Житомира 2 июля — какие последствия

На месте работает следственная оперативная группа, а многие структуры выясняют обстоятельства взрыва неподалеку Житомира.

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— На эту минуту пока не понятно причин взрыва. Единственное, что могу сказать, что событие произошло на территории двух производственных помещениях, которые полностью уничтожены. К сожалению, разрушено много жилых домов, — сказал Бунечко.

По его словам, по меньшей мере 24 домовладений уничтожено полностью, еще ряд домов повреждены.

Известно о двух погибших и 24 пострадавших, среди которых — четверо детей. По словам Бунечко, погибшие были на том предприятии.

— Будут изучать категории последствий, причины последствий, что и как это произошло, не понятно абсолютно, — отметил он.

Взрыв произошел не на автозаправке, как сообщалось ранее, а на другом рядом расположенном объекте вблизи трассы в направлении Киева, за кольцевой дорогой — вблизи населенного пункта Березина, сообщает Житомирский городской совет.

Взрывы возле Житомира 2 июля — повреждены три линии электропередачи

В результате взрывов возле села Березина Глыбочицкой общины повреждены три линии электропередачи 10 кВ.

Как сообщает Житомироблэнерго, отключено 50 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. В то же время около 735 помещений остались без снабжения электричеством.

В Житомироблэнерго отметили, что над ликвидацией последствий работают девять оперативно-выездных бригад, которые укомплектованы всем необходимым.

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Вибух біля Житомира

Фото: Житомироблэнерго

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