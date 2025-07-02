Вибухи біля Житомира відбулися на промисловому підприємстві: які наслідки

Біля Житомира відбулося два потужні вибухи на одному з промислових підприємств. Відомо про двох загиблих і 24 постраждалих, серед яких – четверо дітей.

Про це заявив керівник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко в ефірі телемарафону Єдині новини.

Вибухи біля Житомира 2 липня – які наслідки

На місці працює слідча оперативна група, а багато структур з’ясовують обставини вибуху неподалік Житомира.

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– На цю хвилину поки не зрозуміло причин вибуху. Єдине, що можу сказати, що подія відбулася на території двох виробничих приміщеннях, які повністю знищені. На жаль, зруйновано багато житлових будинків, – сказав Бунечко.

За його словами, щонайменше 24 домоволодінь знищено вщент, ще низку осель пошкоджено.

Відомо про двох загиблих і 24 постраждалих, серед яких – четверо дітей. За словами Бунечка, загиблі були на тому підприємстві.

– Будуть вивчати категорії наслідків, причини наслідків, що та як це відбулося, не зрозуміло абсолютно, – зазначив він.

Вибух стався не на автозаправці, як повідомлялося раніше, а на іншому поруч розташованому об’єкті поблизу траси в напрямку Києва, за кільцевою дорогою – поблизу населеного пункту Березина, повідомляє Житомирська міська рада.

Вибухи біля Житомира 2 липня – пошкоджено три лінії електропередачі

Внаслідок вибухів біля села Березина Глибочицької громади пошкоджено три лінії електропередачі 10 кВ.

Як повідомляє Житомиробленерго, відключено 50 трансформаторних підстанцій 10/0,4 кВ. Водночас близько 735 помешкань залишилися без постачання електрики.

У Житомиробленерго наголосили, що над ліквідацією наслідків працюють дев’ять оперативно-виїзних бригад, які укомплектовані всім необхідним.

Фото: Житомиробленерго

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