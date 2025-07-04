Блэкаут на Запорожской АЭС: враг ударил по линии электропередачи

Российские войска ударили по линии электропередачи, которая соединяет временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию с объединенной энергосистемой Украины, в результате чего произошел блэкаут на ЗАЭС.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

Что известно о блэкауте на Запорожской АЭС 4 июля

— Эта линия позволяет поддерживать собственные потребности для обеспечения уровня радиационной безопасности, — объяснили в Минэнерго.

Там отмечают, что блэкаут на Запорожской АЭС — это очередной акт ядерного террора российских оккупантов.

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Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения ЗАЭС по меньшей мере восемь раз подвергалась полному блэкауту, в результате чего неоднократно оказывалась на грани обесточивания.

Недавно генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил, оккупированная Запорожская АЭС с 7 мая оставалась на одной линии питания 750 кВ после повреждения последней резервной линии 330 кВ.

По мнению Гросси, из-за усиления воздушных атак со стороны РФ угрозы ядерной безопасности в Украине остаются реальными и постоянными.

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