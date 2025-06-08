Планируют перезапустить ЗАЭС: россияне строят плавучую насосную станцию

Российские оккупанты начали строительство плавучей насосной станции, способной перекачивать до 80 тыс. кубометров воды в час, с целью запуска Запорожской АЭС.

Об этом сообщает российское издание Neftegaz со ссылкой на главу госкорпорации Росатом Алексея Лихачева.

Росатом подготовил план ввода в эксплуатацию ЗАЭС

Как заявил Лихачев, плавучая модульная насосная станция позволит России полностью решить проблему водоснабжения для охлаждения энергоблоков при выводе ЗАЭС на проектную мощность.

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Глава Росатома также отметил, что компания уже подготовила поэтапный план ввода станции в эксплуатацию. В то же время он подчеркнул, что реализация этого плана возможна только при условии устранения всех военных угроз, включая прямые обстрелы и диверсии.

Нехватка воды, необходимой для охлаждения реакторов, стала одним из главных препятствий для перезапуска атомной станции после подрыва Каховской ГЭС.

Россия не сможет возобновить работу ЗАЭС

В свою очередь, заместитель министра энергетики Украины Юрий Шейко заявил, что Россия не способна обеспечить безопасное возобновление работы оккупированной ЗАЭС. По его словам, российские заявления о перезапуске станции являются элементом шантажа как Украины, так и международного сообщества.

Станция не готова к работе, существуют большие риски включения энергоблоков в работу. Должна быть проведена полная инспекция оборудования и систем, ведь ремонты на ЗАЭС не проводятся. Нет квалифицированного персонала, который знает оборудование, в частности украинского производства, которое было установлено после модернизации электростанции, – отметил Шейко.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что возобновить работу Запорожской АЭС без участия украинских специалистов невозможно.

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