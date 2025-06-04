Гросси назвал усиление атак РФ реальной угрозой ядерной безопасности Украины

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сказал, что из-за усиления воздушных атак со стороны РФ угрозы ядерной безопасности в Украине остаются реальными и постоянными.

Об этом он заявил во время однодневного визита в Киев 3 июня в рамках усилий, направленных на предотвращение ядерной аварии во время военного конфликта.

Воздушные атаки России — постоянная угроза ядерной безопасности

По его словам, звуки сирен воздушной тревоги заставили его провести одну из встреч в подземном хранилище.

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— Угрозы ядерной безопасности остаются очень реальными и постоянными. Мои команды сообщают, что это был самый интенсивный день воздушной тревоги, который они пережили с конца прошлого года, — сказал он, отметив, что присутствие МАГАТЭ на украинских АЭС необходимо для избежания угрозы серьезной ядерной аварии.

Гросси также указал на необходимость подготовиться к этапу восстановления, где МАГАТЭ также может играть важную роль.

В агентстве рассказали, что одним из главных приоритетов однодневного визита в Киева, включая встречу с президентом Владимиром Зеленским, было обсуждение того, как МАГАТЭ может помочь в восстановлении поврежденной и деградированной ядерной энергетической инфраструктуры Украины.

Однако именно текущие риски для ядерной безопасности оставались главной темой как на встречах высокого уровня, так и в докладах некоторых групп агентства, работающих в других регионах страны.

Позже на этой неделе генеральный директор МАГАТЭ также планирует посетить Российскую Федерацию для переговоров на высоком уровне по вопросам ядерной безопасности.

Недавно глава Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская АЭС с 7 мая остается подключенной только к одной высоковольтной линии питания, поскольку последняя резервная линия электропередач напряжением 330 кВ была повреждена. До войны их было десять.

Источник: IAEA

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