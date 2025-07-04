Блекаут на Запорізькій АЕС: ворог вдарив по лінії електропередачі

Російські війська вдарили по лінії електропередачі, яка з’єднує тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію з об’єднаною енергосистемою України, внаслідок чого спричинено блекаут на ЗАЕС.

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

Що відомо про блекаут на Запорізькій АЕС 4 липня

– Ця лінія дозволяє підтримувати власні потреби для забезпечення рівня радіаційної безпеки, – пояснили у Міненерго.

Там зазначають, що блекаут на Запорізькій АЕС – це черговий акт ядерного терору російських окупантів.

Зараз дивляться

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення ЗАЕС щонайменше вісім разів зазнала повного блекауту, внаслідок чого неодноразово опинялася на межі знеструмлення.

Нещодавно генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі повідомив, окупована Запорізька АЕС з 7 травня залишалася на одній лінії живлення 750 кВ після пошкодження останньої резервної лінії 330 кВ.

На думку Гроссі, через посилення повітряних атак із боку РФ загрози ядерній безпеці в Україні залишаються реальними і постійними.

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