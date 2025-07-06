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Анастасия Кожушко, редактор ленты
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Взрывы в Харькове: РФ атаковала три района, среди пострадавших – двухлетний ребенок

Рятівники ДСНС
Фото: ГСЧС

Взрывы в Харькове 6 июля прогремели около 2:00 ночи. Город атаковали ударные беспилотники. Пострадала женщина и двухлетний ребенок.

Взрывы в Харькове сегодня

Как сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, удары были направлены по Шевченковскому району города.

В результате попаданий вспыхнули пожары. Также зафиксирована атака по Новобаварскому району Харькова.

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— В результате атаки на Новобаварский район города Харькова пострадала 46-летняя женщина. Сейчас ей оказывается вся необходимая медицинская помощь, — написал Синегубов в своем телеграм-канале.

Позже руководитель Харьковской ОГА добавил, что количество пострадавших в результате массированной атаки возросло до двух.

Среди пострадавших — девочка в возрасте 2,8 месяцев, которая получила острую реакцию на стресс. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, в результате атаки беспилотников на Вышгород Киевской области пострадали три человека.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 229-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Война в УкраинеВзрывОлег СинегубовХарьков
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