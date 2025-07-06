Вибухи у Вишгороді: пошкоджено багатоповерхівки, загорівся склад, є постраждалі

Вибухи у Вишгороді та районі пролунали у ніч проти 6 липня. Внаслідок атаки російських безпілотників постраждали троє людей.

Вибухи у Вишгороді сьогодні

Як повідомляє очільник Київської ОВА Микола Калашник, 35-річний чоловік дістав осколкові поранення спини, рук і ніг.

Ще двоє – 79-річна жінка та 75-річний чоловік зазнали гострої стресової реакції. Всім потерпілим була надана необхідна медична допомога на місці.

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Серйозних ушкоджень зазнала цивільна інфраструктура: вогнем знищено чотири гаражі та один автомобіль, ще три авто пошкоджено. Також постраждали два багатоповерхові будинки.

Крім того, зафіксовано пожежу на території складського приміщення. Руйнувань зазнали приватні будинки та господарчі споруди.

Як повідомили у ДСНС, у ході рятувальних робіт в одному з будинків вдалося деблокувати жінку 1938 року народження. Їй надається вся необхідна медична допомога.

– На ліквідації залучено 15 одиниць техніки 67 чоловік особового складу, волонтери Загону швидкого реагування Червоного хреста. Також задіяно важку інженерну техніку місцевих органів влади для розбирання завалів, – повідомили рятувальники.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 229-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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