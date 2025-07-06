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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
2 хв.

Вибухи в Харкові: РФ атакувала три райони, серед постраждалих – дворічна дитина

Рятівники ДСНС
Фото: ДСНС

Вибухи у Харкові 6 липня пролунали близько 2:00 ночі. Місто атакували ударні безпілотники. Постраждала жінка та дворічна дитина.

Вибухи у Харкові сьогодні

Як повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, удари були спрямовані по Шевченківському району міста.

Унаслідок влучань спалахнули пожежі. Також зафіксовано атаку по Новобаварському району Харкова.

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– Внаслідок атаки на Новобаварський район міста Харкова постраждала 46-річна жінка. Наразі їй надається вся необхідна медична допомога, – написав Синєгубов у своємутелеграм-каналі.

Пізніше керівник Харківської ОВА додав, що кількість постраждалих внаслідок масованої атаки зросла до двох.

Серед потерпілих – дівчинка віком 2,8 місяців, яка отримала гостру реакцію на стрес. Їй надається вся необхідна медична допомога.

Нагадаємо, внаслідок атаки безпілотників на Вишгород Київської області постраждали троє людей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 229-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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