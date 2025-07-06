Вибухи в Харкові: РФ атакувала три райони, серед постраждалих – дворічна дитина
Вибухи у Харкові 6 липня пролунали близько 2:00 ночі. Місто атакували ударні безпілотники. Постраждала жінка та дворічна дитина.
Вибухи у Харкові сьогодні
Як повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, удари були спрямовані по Шевченківському району міста.
Унаслідок влучань спалахнули пожежі. Також зафіксовано атаку по Новобаварському району Харкова.
– Внаслідок атаки на Новобаварський район міста Харкова постраждала 46-річна жінка. Наразі їй надається вся необхідна медична допомога, – написав Синєгубов у своємутелеграм-каналі.
Пізніше керівник Харківської ОВА додав, що кількість постраждалих внаслідок масованої атаки зросла до двох.
Серед потерпілих – дівчинка віком 2,8 місяців, яка отримала гостру реакцію на стрес. Їй надається вся необхідна медична допомога.
Нагадаємо, внаслідок атаки безпілотників на Вишгород Київської області постраждали троє людей.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 229-ту добу.
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