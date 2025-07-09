В Сумах и двух районах области – перебои с электричеством из-за атаки РФ

В Сумах, Сумском и Ахтырском районах зафиксированы перебои с распределением электроэнергии после очередного удара российской армии по энергетической инфраструктуре области.

Об этом сообщили в акционерном обществе Сумыоблэнерго.

В Сумах в двух районах области – проблемы с электроснабжением

В компании не разглашают подробности о последствиях обстрела и призывают граждан не распространять информацию о местах попадания.

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— Работаем в усиленном режиме над восстановлением распределения электроэнергии в каждый дом, – говорится в сообщении.

В коммунальном предприятии Электроавтотранс сообщили, что из-за аварийного отключения электроэнергии было временно остановлено движение троллейбусов, у которых нет автономного хода.

Транспорт не курсировал на участке от остановки Шестидесятников до конечной 12 микрорайон.

Напомним, вечером 7 июля российские военные нанесли удар беспилотником по одному из объектов АО Сумыоблэнерго.

В результате атаки было повреждено энергетическое оборудование. На тот момент без электроснабжения оставались около 23 тыс. потребителей.

Предыдущие атаки на Сумскую область

Сумы и Сумская область неоднократно становились мишенью российских атак.

Утром 6 июля в результате атаки вражеских дронов в Сумах было повреждено около 15 частных домов.

21 июня противник атаковал Сумы ударными дронами. Один из беспилотников попал в крышу многоэтажного жилого дома, другой — в гражданскую инфраструктуру Ковпаковского района.

Взрывом было повреждено помещение одного из местных предприятий. Люди не пострадали.

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