У Сумах та двох районах області – перебої з електрикою через атаку РФ

У Сумах, Сумському та Охтирському районах зафіксовано перебої з розподілом електроенергії після чергового удару російської армії по енергетичній інфраструктурі області.

Про це повідомили в акціонерному товаристві Сумиобленерго.

У Сумах на двох районах області – проблеми з електропостачанням

В компанії не розголошують подробиці про наслідки обстрілу та закликають громадян не поширювати інформацію щодо місць влучання.

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– Працюємо в посиленому режимі над відновленням розподілу електроенергії в кожну оселю, – йдеться в повідомленні.

У комунальному підприємстві Електроавтотранс повідомили, що через аварійне знеструмлення було тимчасово зупинено рух тролейбусів, які не мають автономного ходу.

Транспорт не курсував на ділянці від зупинки Шестидесятників до кінцевої 12 мікрорайон.

Нагадаємо, увечері 7 липня російські військові завдали удару безпілотником по одному з об’єктів АТ Сумиобленерго.

Унаслідок атаки було пошкоджено енергетичне обладнання. На той момент без електропостачання залишалося близько 23 тис. споживачів.

Попередні атаки на Сумщину

Суми та Сумська область неодноразово ставали мішенню російських атак.

Уранці 6 липня внаслідок атаки ворожих дронів у Сумах було пошкоджено близько 15 приватних будинків.

21 червня противник атакував Суми ударними дронами. Один із безпілотників влучив у дах багатоповерхового житлового будинку, інший – у цивільну інфраструктуру Ковпаківського району.

Вибухом було пошкоджено приміщення одного з місцевих підприємств. Люди не постраждали.

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