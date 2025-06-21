Взрывы в Сумах 21 июня: вражеский БпЛА попал по многоэтажке
Мощные взрывы в Сумах прогремели вечером в субботу, 21 июня. Российские войска атаковали областной центр ударными беспилотниками.
Взрывы в Сумах вечером 21 июня — какие последствия
И. о. Сумского городского главы Артем Кобзарь подтвердил информацию о взрывах и попаданию по городу.
По его словам, вражеский дрон попал в крышу многоэтажного дома. На месте работают все необходимые службы.
Около 17:30 враг нанес удар по гражданской инфраструктуре в Ковпаковском районе Сумской общины, сообщила областная военная администрация.
По предварительной информации Сумской ОВА, это был удар беспилотником Ланцет.
В результате обстрела повреждено помещение одного из предприятий. На месте атаки вспыхнул пожар.
Как отметили в Сумской ОВА, обошлось без пострадавших. Продолжается ликвидация последствий.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 214-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.