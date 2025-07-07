Взрывы в Сумах: РФ ударила по объекту инфраструктуры на окраине, есть раненые

Сегодня, 7 июля, прогремел взрыв в Сумской общине — россияне нанесли удар по объекту гражданской инфраструктуры на окраине.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Взрыв в Сумах сегодня: что известно

По словам Олега Григорова, предварительно, российские захватчики атаковали объект гражданской инфраструктуры ударным беспилотником.

Сейчас смотрят

В результате обстрела два человека получили легкие ранения — им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Последствия взрыва в Сумах

Как сообщили в Сумыоблэнерго, после вражеского удара в части города пропало электричество.

Сейчас энергетики работают над восстановлением электроснабжения потребителей.

В Сумском горсовете просят горожан не публиковать в соцсетях фото и видео с последствиями попаданий, так как это может помочь врагу скорректировать удары и сделать выводы о состоянии работы энергетической системы.

Предыдущие атаки на Сумы

Стоит отметить, что россияне часто атакуют Сумы и Сумскую область.

Взрывы в Сумах прогремели утром 3 июня. В результате атаки число погибших возросло до четырех. В больнице скончался 43-летний мужчина. Его 7-летняя дочь тяжело ранена. Почти 20 человек получили ранения.

Так, 21 июня взрывы в Сумах прогремели после того, как враг атаковал город ударными дронами. Беспилотник попал в крышу многоэтажного дома. Впоследствии российский дрон ударил по гражданской инфраструктуре в Ковпаковском районе Сумской общины. Взрывом было повреждено помещение одного из предприятий.

2 июня снова раздались взрывы в Сумах — в результате обстрела осколками были ранены две женщины.

Взрывы в Сумах были слышны и 6 июля утром. В Воздушных силах предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения. Враг во второй раз атаковал Бытицкий старостинский округ Сумской общины. Там повреждено около 15 частных домов – выбиты окна, повреждены крыши, фасады, стены.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 230-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.