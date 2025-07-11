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Анастасия Кожушко, редактор ленты
2 мин.

Взрывы в Сумах: РФ атаковала 6 беспилотниками, есть прилеты на окраине

Вибухи у Харківській області 2 липня
Фото: ГСЧС

Взрывы в Сумах сегодня прогремели около 5:00 утра.

Взрывы в Сумах 11 июля

Об этом сообщают глава Сумской ОГА Олег Григоров и и.о. Сумского городского головы, секретаря Сумского городского совета Артем Кобзарь.

По их данным, враг около 5:00 в течение 15 минут атаковал Сумскую общину шестью беспилотниками.

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В результате взрывов в Сумах есть повреждения нежилых помещений. Продолжается обследование для установления ущерба.

— К счастью, в результате утренней массированной атаки российских БпЛА обошлось без жертв и пострадавших, — отметил Григоров.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 234-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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