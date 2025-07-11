Анастасия Кожушко, редактор ленты
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Взрывы в Сумах: РФ атаковала 6 беспилотниками, есть прилеты на окраине
Взрывы в Сумах сегодня прогремели около 5:00 утра.
Взрывы в Сумах 11 июля
Об этом сообщают глава Сумской ОГА Олег Григоров и и.о. Сумского городского головы, секретаря Сумского городского совета Артем Кобзарь.
По их данным, враг около 5:00 в течение 15 минут атаковал Сумскую общину шестью беспилотниками.
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В результате взрывов в Сумах есть повреждения нежилых помещений. Продолжается обследование для установления ущерба.
— К счастью, в результате утренней массированной атаки российских БпЛА обошлось без жертв и пострадавших, — отметил Григоров.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 234-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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