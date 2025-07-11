Вибухи в Миколаєві: у громаді поряд під ударом був об’єкт транспортної інфраструктури

Вибухи у Миколаєві було чутно сьогодні вночі, 11 липня.

Як повідомив очільник ОВА Віталій Кім, з 02:18 до 03:10 ворог атакував ударними БпЛА типу Шахед Костянтинівську громаду.

Вибухи у Миколаєві 11 липня

За словами Кіма, під ударом був об’єкт транспортної інфраструктури.

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– Внаслідок бойової роботи та падіння уламків виникла пожежа сухої трави на відкритій території, яка була ліквідована рятувальниками. Постраждалих немає, – написав він у своєму телеграм-каналі.

Уночі проти 11 липня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено одинадцять БпЛА, додав очільник ОВА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 234-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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