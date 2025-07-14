В Черновицкой области зафиксировали землетрясение

Вчера, 13 июля, специалистами Главного центра специального контроля в Черновицкой области было зафиксировано землетрясение магнитудой 2,6 по шкале Рихтера.

Землетрясение в Черновицкой области: какая магнитуда

Как рассказали в Главном центре специального контроля, землетрясение было зафиксировано в районе поселка Конятина Вижницкого района. Подземные толчки регистрировались магнитудой 2,6 на глубине 3 км.

В Центре отметили, что по классификации землетрясений оно относится к едва ощутимым.

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Напомним, что в ночь на 1 июля в Полтавской области вблизи села Карпуси в ночь на 1 июля произошло землетрясение магнитудой 3,1. Населенный пункт находится в около 10 км от областного центра.

1 февраля в Полтаве также произошло землетрясение. Подземные толчки ощутили в нескольких районах города.

Источник: Главный центр специального контроля

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