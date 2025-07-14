У Чернівецькій області зафіксували землетрус

Вчора, 13 липня, фахівцями Головного центру спеціального контролю в Чернівецькій області було зафіксовано землетрус магнітудою 2,6 за шкалою Ріхтера.

Землетрус у Чернівецькій області: яка магнітуда

Як розповіли в Головному центрі спеціального контролю, землетрус було зафіксовано в районі селища Конятина Віжницького району. Підземні поштовхи реєструвалися магнітудою 2,6 на глибині 3 км.

У Центрі зазначили, що за класифікацією землетрусів воно відноситься до ледь відчутних.

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Нагадаємо, що в ніч на 1 липня в Полтавській області поблизу села Карпуси в ніч на 1 липня стався землетрус магнітудою 3,1. Населений пункт знаходиться в близько 10 км від обласного центру.

1 лютого в Полтаві також стався землетрус. Підземні поштовхи відчули в декількох районах міста.

Джерело: Головний центр спеціального контролю

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