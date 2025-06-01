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На Закарпатье произошли два землетрясения магнитудой 2 бала

Землетрус
Фото: Depositphotos

31 мая 2025 года на Закарпатье произошли два землетрясения. Толчки зафиксировали около 20:05 по киевскому времени.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

На Закарпатье зафиксировали два слабых землетрясения

Толчки зафиксировали в районе села, входящего в Богданскую общину Раховского района Закарпатской области. Оба землетрясения произошли на глубине 5 километров.

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Их сила составила примерно 2 балла по шкале Рихтера.

Землетрус на Закарпатті

Карта: ГЦСК

Такие толчки считаются очень слабыми — они не ощущаются людьми и не несут никакой угрозы. Их могут зафиксировать только специальные приборы — сейсмографы.

Соответственно, колебания были слишком слабыми, чтобы вызвать повреждения или волнения среди людей.

Подобное землетрясение ранее зафиксировали в Тернопольской области, а именно 6 марта, когда там произошел подземный толчок магнитудой 2,6 по шкале Рихтера с интенсивностью 2 балла в эпицентре.

Тогда сообщалось, что такие колебания могут чувствовать люди, которые находятся в состоянии покоя на верхних этажах многоэтажек.

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