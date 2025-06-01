На Закарпатье произошли два землетрясения магнитудой 2 бала
31 мая 2025 года на Закарпатье произошли два землетрясения. Толчки зафиксировали около 20:05 по киевскому времени.
Об этом сообщает Главный центр специального контроля.
На Закарпатье зафиксировали два слабых землетрясения
Толчки зафиксировали в районе села, входящего в Богданскую общину Раховского района Закарпатской области. Оба землетрясения произошли на глубине 5 километров.
Их сила составила примерно 2 балла по шкале Рихтера.
Такие толчки считаются очень слабыми — они не ощущаются людьми и не несут никакой угрозы. Их могут зафиксировать только специальные приборы — сейсмографы.
Соответственно, колебания были слишком слабыми, чтобы вызвать повреждения или волнения среди людей.
Подобное землетрясение ранее зафиксировали в Тернопольской области, а именно 6 марта, когда там произошел подземный толчок магнитудой 2,6 по шкале Рихтера с интенсивностью 2 балла в эпицентре.
Тогда сообщалось, что такие колебания могут чувствовать люди, которые находятся в состоянии покоя на верхних этажах многоэтажек.