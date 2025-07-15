В Албанії загинула українка, рятуючи свою доньку

11 липня в Албанії внаслідок нещасного випадку на воді загинула громадянка України 1983 року народження. Жінка рятувала свою доньку, яка почала тонути в морі.

Про це повідомили в МЗС України.

Смерть українки в Албанії

За інформацією родичів, жінка приїхала в Албанію на відпочинок.

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– Смерть громадянки настала через нещасний випадок на воді. Ухвалено рішення про перевезення тіла в Україну. Консульська посадова особа надає допомогу у репатріації тіла померлої громадянки України, – наголосили в МЗС.

Ситуація перебуває на контролі посольства України в Албанії.

Що відомо про загиблу українку

Відомо, що загиблу звати Оксана Держило-Сухораб, вона мешканка Львова.

Жінка з двома доньками відпочивала в албанському місті Вльорі. За даними албанських ЗМІ, родина пішла купатися в морі, коли це було небезпечно. У якийсь момент старша донька почала тонути, тож жінка кинулася її рятувати. Однак зусилля жінки виявилися марними – вона не змогла врятувати доньку і сама загинула.

Зазначається, що родина відпочивала на приватному пляжі, де не було рятувальників. З води жінку та дівчинку витягували інші відпочивальники.

Повідомляється, що швидка приїхала лише за пів години через затори. Українку доставили до лікарні Вльори без ознак життя, а її старша донька у важкому стані в реанімації. Дівчинка перебуває на штучній вентиляції легенів.

У львівському ліцеї №94, де навчається донька загиблої, повідомили, що постраждала родина їхньої учениці Єви Сухораб.

– Надійшла жахлива звістка – під час відпочинку в Албанії трагічно загинула мама нашої учениці Єви Сухораб. Вони усі троє відпочивали на морі, старша сестра там у лікарні, а наша Єва очікує приїзду родичів з України. Наразі сім’я потребує нашої великої допомоги, щоб повернути тіло мами додому, – йдеться у повідомленні ліцею.

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