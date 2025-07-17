РФ атаковала Украину 64 дронами: основной удар пришелся на Днепропетровскую область
Ночная атаки на Украину 17 июля началась еще вечером накануне — армия РФ выпустила с разных направлений 64 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов.
Последствия ночной атака дронами и как отработала ПВО
Сегодня ночью оккупанты запускали дроны с направлений Курска, Миллерово и Приморско-Ахтарска.
Из 64 запущенных дронов, 59 — именно Шахеды.
Основное направление удара — Днепропетровская область.
По состоянию на 08:30 в Воздушных силах ВСУ подтвердили сбитие силами противовоздушной обороны 36 вражеских БпЛА на Севере и Востоке страны.
Еще 5 дронов-имитаторов — локационно потеряны/подавлены РЭБ.
В то же время, к сожалению, зафиксировано попадание 23 БпЛА в пяти локациях.
В частности, атака дронов в Днепре вызвала несколько пожаров на предприятиях. Здесь погиб один человек, еще 5 ранены — это мужчины 35, 37, 40 и 52 лет, трое из которых сейчас в тяжелом состоянии.
В нескольких районах Днепропетровской области из-за вражеских дронов также пылали пожары и есть по меньшей мере 5 раненых (мужчины 31, 42, 65 лет и 58-летняя женщина), которые госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 240-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.