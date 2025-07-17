РФ атакувала Україну 64 дронами: основний удар припав на Дніпропетровську область

Нічна атаки на Україну 17 липня почалася ще ввечері напередодні – армія РФ випустила з різних напрямків 64 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів.

Наслідки нічної атака дронами та як відпрацювала ППО

Сьогодні вночі окупанти запускали дрони із напрямків Курська, Міллерово та Приморсько-Ахтарська.

З 64 запущених дронів, 59 – саме Шахеди.

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Основний напрямок удару – Дніпропетровська область.

Станом на 08:30 у Повітряних силах ЗСУ підтвердили збиття силами протиповітряної оборони 36 ворожих БпЛА на Півночі та Сході країни.

Ще 5 дронів-імітаторів – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Водночас, на жаль, зафіксовано влучання 23 БпЛА у п’яти локаціях.

Зокрема, атака дронів у Дніпрі спричинила кілька пожеж на підприємствах. Тут загинула одна людина, ще 5 поранено – це чоловіки 35, 37, 40 і 52 років, троє з яких наразі у тяжкому стані.

У кількох районах Дніпропетровської області через ворожі дрони також палали пожежі і є щонайменше 5 поранених (чоловіки 31, 42, 65 років та 58-річна жінка), яких госпіталізовано у стані середньої тяжкості.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 240-ву добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

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