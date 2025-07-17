События ночи 17 июля: взрывы в Днепре и Никополе, атака дронов на Москву и Петербург

С вечера среды и в течение ночи 17 июля российские дроны атаковали прифронтовые регионы Украины. Взрывы раздавались в Днепре, Никополе и Запорожской области.

Неспокойно было сегодня из-за атаки неизвестных БпЛА и в России, в частности в Москве и Санкт-Петербурге, где вводили временные ограничения на прием и отправку авиарейсов.

Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 17 июля — в подборке Фактов ICTV.

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Взрывы в Днепре

После полуночи 17 июля в Днепре прогремела серия мощных взрывов, что подтвердил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

— Днепр. Громко. Оставайтесь в укрытиях. Воздушная тревога продолжается, — написал он в соцсети в 00:21.

До и после этого Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении ударных дронов в сторону Днепра с востока и юга.

Атака дронов на Никополь

Также в конце прошлых суток российские войска атаковали Никополь Днепропетровской области, применив FPV-дрон.

В результате попадания загорелся грузовой автомобиль. Когда спасатели прибыли для ликвидации последствий обстрела и пожара, враг нанес повторный удар еще одним беспилотником.

Трое спасателей получили ранения. Пострадавших также двое гражданских лиц — мужчина и женщина.

Взрывы в Запорожской области

Из-за атаки вражеских дронов взрывы раздавались ночью 17 июля и в Запорожской области.

Об этом сообщил в 02:07 глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

По состоянию на утро на территории региона продолжается тревога из-за угрозы применения управляемых авиационных бомб.

Атака дронов на Москву и Петербург

На взрывы жаловались этой ночью жители Московской и Ленинградской областей. Из-за атаки неизвестных БпЛА в московском аэропорту Внуково и в Пулково (Санкт-Петербург) вводили временные ограничения на прием и вылет рейсов.

Мэр столицы страны-агрессора Сергей Собянин подтвердил якобы сбитие трех дронов, которые летели на Москву.

По его словам, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

А губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утверждает, что попытка атаки беспилотников якобы отражена средствами РЭБ в Кировском районе области.

Великобритания и Германия подпишут соглашение о взаимной защите

Сегодня, 17 июля, Великобритания и Германия должны подписать соглашение об оказании взаимной помощи в случае вооруженного нападения друг на друга, а также совместном противодействии другим потенциальным угрозам, пишет Bloomberg.

По данным издания, документ подпишут в Лондоне премьер-министр Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц.

Предпосылки для подписания соглашения заложены еще в августе 2024 года во время встречи Стармера с предшественником Мерца, социал-демократом Олафом Шольцем.

Тогда глава британского правительства охарактеризовал его как “часть более широкого перезапуска, основанного на новом духе сотрудничества”.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 240-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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