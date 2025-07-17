События ночи 17 июля: взрывы в Днепре и Никополе, атака дронов на Москву и Петербург
С вечера среды и в течение ночи 17 июля российские дроны атаковали прифронтовые регионы Украины. Взрывы раздавались в Днепре, Никополе и Запорожской области.
Неспокойно было сегодня из-за атаки неизвестных БпЛА и в России, в частности в Москве и Санкт-Петербурге, где вводили временные ограничения на прием и отправку авиарейсов.
Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 17 июля — в подборке Фактов ICTV.
- Взрывы в Днепре
- Атака дронов на Никополь
- Взрывы в Запорожской области
- Атака дронов на Москву и Петербург
- Великобритания и Германия подпишут соглашение о взаимной защите
Взрывы в Днепре
После полуночи 17 июля в Днепре прогремела серия мощных взрывов, что подтвердил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
— Днепр. Громко. Оставайтесь в укрытиях. Воздушная тревога продолжается, — написал он в соцсети в 00:21.
До и после этого Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении ударных дронов в сторону Днепра с востока и юга.
Атака дронов на Никополь
Также в конце прошлых суток российские войска атаковали Никополь Днепропетровской области, применив FPV-дрон.
В результате попадания загорелся грузовой автомобиль. Когда спасатели прибыли для ликвидации последствий обстрела и пожара, враг нанес повторный удар еще одним беспилотником.
Трое спасателей получили ранения. Пострадавших также двое гражданских лиц — мужчина и женщина.
Взрывы в Запорожской области
Из-за атаки вражеских дронов взрывы раздавались ночью 17 июля и в Запорожской области.
Об этом сообщил в 02:07 глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
По состоянию на утро на территории региона продолжается тревога из-за угрозы применения управляемых авиационных бомб.
Атака дронов на Москву и Петербург
На взрывы жаловались этой ночью жители Московской и Ленинградской областей. Из-за атаки неизвестных БпЛА в московском аэропорту Внуково и в Пулково (Санкт-Петербург) вводили временные ограничения на прием и вылет рейсов.
Мэр столицы страны-агрессора Сергей Собянин подтвердил якобы сбитие трех дронов, которые летели на Москву.
По его словам, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
А губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утверждает, что попытка атаки беспилотников якобы отражена средствами РЭБ в Кировском районе области.
Великобритания и Германия подпишут соглашение о взаимной защите
Сегодня, 17 июля, Великобритания и Германия должны подписать соглашение об оказании взаимной помощи в случае вооруженного нападения друг на друга, а также совместном противодействии другим потенциальным угрозам, пишет Bloomberg.
По данным издания, документ подпишут в Лондоне премьер-министр Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц.
Предпосылки для подписания соглашения заложены еще в августе 2024 года во время встречи Стармера с предшественником Мерца, социал-демократом Олафом Шольцем.
Тогда глава британского правительства охарактеризовал его как “часть более широкого перезапуска, основанного на новом духе сотрудничества”.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 240-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.