Взрывы в Каневе и общине: дроны РФ попали в объект инфраструктуры

Взрывы в Каневе и общине сегодня, 17 июля, прогремели во время утренней воздушной тревоги. Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Взрывы в Каневе и общине сегодня – что произошло

По словам Табурца, враг утром нанес удар по Каневской общине, направив туда беспилотники.

– Есть попадание в инфраструктурный объект. Работают все необходимые службы. Относительно пострадавших – информацию уточняем, – написал начальник Черкасской ОВА в Telegram.

Напомним, 29 июня прогремели взрывы в Смеле Черкасской области. Известно о 13 пострадавших от российской атаки по Смеле.

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В целом в ночь на 17 июля враг атаковал Украину 64 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 240 суток.

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