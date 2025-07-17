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Анастасія Гевко, редакторка стрічки
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Вибухи в Каневі та громаді: дрони РФ поцілили в об’єкт інфраструктури

Обстріл, атака дронами Shahed, вибухи

Вибухи в Каневі та громаді сьогодні, 17 липня, прогриміли під час ранкової повітряної тривоги. Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Вибухи у Каневі та громаді сьогодні – що сталося

За словами Табурця, ворог зранку завдав удару по Канівській громаді, спрямувавши туди безпілотники. 

– Є влучання в інфраструктурний об’єкт. Працюють усі необхідні служби. Щодо потерпілих – інформацію уточнюємо, – написав начальник Черкаської ОВА в Telegram.

Нагадаємо, 29 червня прогриміли вибухи у Смілі Черкаської області. Відомо про 13 постраждалих від російської атаки по Смілі

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В цілому в ніч на 17 липня ворог атакував Україну 64-ма ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 240-ву добу.

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