Анастасія Гевко, редакторка стрічки
2 хв.
Вибухи в Каневі та громаді: дрони РФ поцілили в об’єкт інфраструктури
Вибухи в Каневі та громаді сьогодні, 17 липня, прогриміли під час ранкової повітряної тривоги. Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
Вибухи у Каневі та громаді сьогодні – що сталося
За словами Табурця, ворог зранку завдав удару по Канівській громаді, спрямувавши туди безпілотники.
– Є влучання в інфраструктурний об’єкт. Працюють усі необхідні служби. Щодо потерпілих – інформацію уточнюємо, – написав начальник Черкаської ОВА в Telegram.
Нагадаємо, 29 червня прогриміли вибухи у Смілі Черкаської області. Відомо про 13 постраждалих від російської атаки по Смілі.
Зараз дивляться
В цілому в ніч на 17 липня ворог атакував Україну 64-ма ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 240-ву добу.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.