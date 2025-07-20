Взрывы в Сумах: Воздушные силы предупреждали об угрозе БпЛА

Взрывы в Сумах сегодня 20 июля прогремели во время воздушной тревоги.

Взрывы в Сумах сегодня: что известно

Незадолго до взрывов в Сумах в Воздушных вилах предупредили о движении БпЛА в сторону города.

Напомним, сегодня ночью враг атаковал Сумскую область.

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В результате атаки вражеского беспилотника по жилому сектору одного из сел Свеской общины на Сумщине погибла 78-летняя женщина.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 243-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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