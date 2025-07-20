Вибухи у Сумській області 20 липня: загинула 78-річна жінка

Вибухи у Сумах та області лунали сьогодні вночі під час повітряної тривоги.

Вибухи на Сумщині 20 липня

Унаслідок атаки ворожого безпілотника по житловому сектору одного з сіл Свеської громади на Сумщині загинула 78-річна жінка.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

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Російська атака спричинила масштабну пожежу. Згоріли три житлові будинки, а також кілька господарських споруд. Вогонь швидко поширювався, створюючи загрозу для сусідніх будинків.

– Рятувальники не могли оперативно розпочати ліквідацію наслідків, оскільки по місцю, де вони повинні були працювати, росіяни завдали повторного удару, – зазначили у ДСНС.

Попри небезпеку та інтенсивне горіння, надзвичайники змогли повністю ліквідувати пожежу.

Рятувальникам вдалося не допустити поширення полум’я на ще два житлові будинки, розташовані поблизу епіцентру влучання.

Нагадаємо, потужні вибухи у Запорізькій області прогриміли у ніч на неділю, 20 липня, коли рухалася група запущених російською армією ударних дронів Shahed.

На ранок стало відомо, що внаслідок російського обстрілу на Запоріжжі поранено трьох жінок.

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