Вибухи у Сумах: Повітряні сили попереджали про загрозу БпЛА

Вибухи у Сумах сьогодні 20 липня пролунали під час повітряної тривоги.

Вибухи у Сумах сьогодні: що відомо

Незадовго до вибухів у Сумах у Повітряних силах попередили про рух БпЛА у бік міста.

Нагадаємо, сьогодні вночі ворог атакував Сумську область.

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Унаслідок атаки ворожого безпілотника по житловому сектору одного з сіл Свеської громади на Сумщині загинула 78-річна жінка.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 243-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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