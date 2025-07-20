Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
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Вибухи у Сумах: Повітряні сили попереджали про загрозу БпЛА
Вибухи у Сумах сьогодні 20 липня пролунали під час повітряної тривоги.
Вибухи у Сумах сьогодні: що відомо
Незадовго до вибухів у Сумах у Повітряних силах попередили про рух БпЛА у бік міста.
Нагадаємо, сьогодні вночі ворог атакував Сумську область.
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Унаслідок атаки ворожого безпілотника по житловому сектору одного з сіл Свеської громади на Сумщині загинула 78-річна жінка.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 243-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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