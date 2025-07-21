Нардепа Христенко уличили в работе на ФСБ: отвечал за усиление влияния на НАБУ

Действующего народного депутата от запрещенной ОПЗЖ Федора Христенко уличили в государственной измене. По данным СБУ, он был топовым агентом российской ФСБ (резидентом) и отвечал за усиление российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Дело нардепа Христенко о госизмене

Федору Христенко, который после начала полномасштабного вторжения РФ сбежал из Украины за границу и продолжает оказывать влияние на НАБУ, заочно объявлено подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

По данным следователей СБУ, Христенко был завербован ФСБ еще во времена Януковича и сейчас находится в тесном контакте с Юрием Иванющенко (известным как Юра Енакиевский), который является резидентом ФСБ и “смотрящим” от российской спецслужбы за “ДНР”.

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Также он был связным коллаборанта Армена Саркисяна (известного как Армен Горловский), который погиб от взрыва в одном из жилых комплексов Москвы в начале 2025 года.

Установлено, что Христенко активно выполнял задания ФСБ еще во время Революции Достоинства: задействовал подконтрольных частных перевозчиков для транспортировки так называемых титушек.

Также известно, что сейчас Христенко находится в тесном контакте с частью руководителей НАБУ. Среди них — один из начальников межрегиональных управлений детективов Бюро Руслан Магамедрасулов, которого сегодня задержали по подозрению в ведении бизнеса с РФ.

Нардеп знал этого детектива еще со времен совместной учебы в Донецком университете.

Еще один из его контактов — это руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Скомаров. Следователи говорят, что в 2022 году во время полномасштабного вторжения жена Скомарова выезжала за границу на авто, принадлежавшем жене Христенко.

— Скомаров участвовал в конкурсе на главу еще одного правоохранительного органа Украины — Бюро экономической безопасности. Следствие установило, что в случае выигрыша конкурса, украинский бизнесмен Игорь Коломойский надеялся, что Скомаров, как новый руководитель БЭБ, будет способствовать закрытию уголовного производства в отношении него. Соответствующая информация подтверждена доказательствами переписки Коломойского с одним из своих подчиненных, — говорится в сообщении.

Два детектива НАБУ, подчиненные Скомарова, также помогли сбежать Геннадию Боголюбову — бизнес-партнеру Коломойского, а саму спецоперацию организовал Христенко.

Во время обысков у контактеров нардепа нашли материалы уголовных производств НАБУ, в частности документы негласной слежки за фигурантами, а также анкеты кандидатов в детективы Бюро, что свидетельствует о российском влиянии и системных утечках информации из ведомства.

Сейчас СБУ проводит комплексные мероприятия для установления всех обстоятельств возможных агентурных проникновений российских спецслужб в Национальное антикоррупционное бюро.

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