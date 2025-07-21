СБУ проводит не менее 70 обысков в НАБУ: в бюро заявляют о нарушении

Сотрудники СБУ во время проведения обысков в НАБУ 21 июля применили силу к детективу, который не оказывал сопротивления, а также пришли без судебных постановлений.

Об этом говорится в заявлении НАБУ, опубликованном на канале антикоррупционного бюро в Telegram.

Обыски в НАБУ: официальная позиция

Сообщается, что на данный момент известно о как минимум 70 обысках, которые проводят сотрудники СБУ и ОГП.

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Они касаются как минимум 15 сотрудников НАБУ, причем следственные действия проводятся без правил, утверждает антикоррупционное бюро.

– ⁠Основаниями для этих действий в подавляющем большинстве случаев называются участие отдельных лиц в дорожно-транспортных происшествиях. Однако некоторым сотрудникам инкриминируют возможные связи со страной-агрессором. Эти факты не являются взаимосвязанными, – говорится в сообщении.

Отмечается, что параллельно проводится внеплановая проверка состояния охраны государственной тайны, инициированная СБУ.

В НАБУ опасаются, что по результатам этой проверки СБУ может получить информацию о продолжающихся и запланированных оперативных мероприятиях САП и НАБУ и их следственных действиях, что может сорвать действующие расследования.

– Продолжается также плановая проверка Госспецсвязи, охватывающая техническую инфраструктуру НАБУ. Во время одного из обысков была применена физическая сила к детективу НАБУ, несмотря на отсутствие с его стороны сопротивления, – говорится в заявлении.

Там добавляют, что на момент начала обысков директор НАБУ находился в служебной командировке в Великобритании. В частности, там была запланирована встреча с министром иностранных дел, однако теперь директору пришлось немедленно вернуться в Украину.

НАБУ утверждает, что проводит внутреннюю проверку обстоятельств и выясняет все правовые основания действий, в том числе – относительно применения силы к сотруднику.

Там отдельно подчеркнули, что риск присутствия агентов влияния России актуален для любого органа власти, однако это якобы не должно останавливать работу всей институции.

Источник : НАБУ

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