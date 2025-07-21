Нардепа Христенка викрили у роботі на ФСБ: відповідав за посилення впливу на НАБУ

Чинного народного депутата від забороненої ОПЗЖ Федора Христенка викрили у державній зраді. За даними СБУ, він був топовим агентом російської ФСБ (резидентом) і відповідав за посилення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України.

Справа нардепа Христенка про держзраду

Федору Христенку, який після початку повномасштабного вторгнення РФ втік з України за кордон і продовжує здійснювати вплив на НАБУ, заочно оголошено підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

За даними слідчих СБУ, Христенко був завербований ФСБ ще за часів Януковича і наразі перебуває у тісному контакті із Юрієм Іванющенком (відомим як Юра Єнакієвський), котрий є резидентом ФСБ та “смотрящим” від російської спецслужби за “ДНР “.

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Також він був зв’язковим колаборанта Армена Саркісяна (відомого як Армен Горлівський), який загинув від вибуху в одному з житлових комплексів Москви на початку 2025 року.

Встановлено, що Христенко активно виконував завдання ФСБ ще під час Революції Гідності: для організації Антимайдану задіяв підконтрольних приватних перевізників для транспортування так званих тітушок.

Також відомо, що зараз Христенко перебуває у тісному контакті із частиною керівників НАБУ. Серед них – один із начальників міжрегіональних управлінь детективів Бюро Руслан Магамедрасулов, якого сьогодні затримали за підозрою у веденні бізнесу з РФ.

Нардеп знав цього детектива ще з часів спільного навчання у Донецькому університеті.

Ще один із його контактів – це керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Скомаров. Слідчі кажуть, що у 2022 році під час повномасштабного вторгнення дружина Скомарова виїжджала за кордон на авто, що належало дружині Христенка.

– Скомаров брав участь у конкурсі на очільника ще одного правоохоронного органу України – Бюро економічної безпеки. Слідство встановило, що у разі виграшу конкурсу, український бізнесмен Ігор Коломойський сподівався, що Скомаров, як новий керівник БЕБ, сприятиме закриттю кримінального провадження щодо нього. Відповідна інформація підтверджена доказами листування Коломойського з одним зі своїх підлеглих, – йдеться у повідомленні.

Два детективи НАБУ, підлеглі Скомарова, також допомогли втекти Геннадію Боголюбову – бізнес-партнеру Коломойського, а саму спецоперацію організував Христенко.

Під час обшуків у контактерів нардепа знайшли матеріали кримінальних проваджень НАБУ, зокрема документи негласного стеження за фігурантами, а також анкети кандидатів у детективи Бюро, що свідчить про російський вплив та системні витоки інформації з відомства.

Наразі СБУ проводить комплексні заходи задля встановлення всіх обставин можливих агентурних проникнень російських спецслужб у Національне антикорупційне бюро.

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