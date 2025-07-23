Объект Сумыоблэнерго повредили вражеские БпЛА: часть потребителей без света
Во время ночной атаки дронов 23 июля поврежден один из объектов АО Сумыоблэнерго.
Атака на объект Сумыоблэнерго
По информации Минэнерго, в результате атаки БпЛА повреждено энергетическое оборудование Сумыоблэнерго.
— Сейчас для части потребителей электроэнергии действуют ограничения, — говорится в сообщении.
Энергетики делают все возможное для возвращения электроснабжения во все дома в кратчайшие сроки.
Уже удалось восстановить питание для большей части потребителей.
В ночь на 23 июля РФ атаковала критическую инфраструктуру Сумской области. В результате удара обесточена часть потребителей Сумского района. Поэтому медицинские учреждения и другие важные объекты перешли на резервное питание.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 246-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.