Объект Сумыоблэнерго повредили вражеские БпЛА: часть потребителей без света

Во время ночной атаки дронов 23 июля поврежден один из объектов АО Сумыоблэнерго.

Атака на объект Сумыоблэнерго

По информации Минэнерго, в результате атаки БпЛА повреждено энергетическое оборудование Сумыоблэнерго.

— Сейчас для части потребителей электроэнергии действуют ограничения, — говорится в сообщении.

Энергетики делают все возможное для возвращения электроснабжения во все дома в кратчайшие сроки.

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Уже удалось восстановить питание для большей части потребителей.

В ночь на 23 июля РФ атаковала критическую инфраструктуру Сумской области. В результате удара обесточена часть потребителей Сумского района. Поэтому медицинские учреждения и другие важные объекты перешли на резервное питание.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 246-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Минэнергетики

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