Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Выплаты ко Дню Независимости пенсионерам: кто и сколько получит в 2025 году
Актриса театра Франко Анастасия Добрынина преждевременно ушла из жизни
Старшая дочь Поляковой вышла замуж: кто стал избранником
Усик – Дюбуа 2: текстовая онлайн-трансляция боя
Как принимали Декларацию о государственном суверенитете Украины
Срочно
Срочно
Валентина Летяк, редактор ленты
2 мин.

Объект Сумыоблэнерго повредили вражеские БпЛА: часть потребителей без света

Електрика, енергетика
Фото: Pexels

Во время ночной атаки дронов 23 июля поврежден один из объектов АО Сумыоблэнерго.

Атака на объект Сумыоблэнерго

По информации Минэнерго, в результате атаки БпЛА повреждено энергетическое оборудование Сумыоблэнерго.

— Сейчас для части потребителей электроэнергии действуют ограничения, — говорится в сообщении.

Энергетики делают все возможное для возвращения электроснабжения во все дома в кратчайшие сроки.

Сейчас смотрят

Уже удалось восстановить питание для большей части потребителей.

В ночь на 23 июля РФ атаковала критическую инфраструктуру Сумской области. В результате удара обесточена часть потребителей Сумского района. Поэтому медицинские учреждения и другие важные объекты перешли на резервное питание.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 246-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Российские дроны повредили инфраструктуру Укрзализныци в двух областях
Укрзалізниця

Источник: Минэнергетики

Связанные темы:

атака дронамиОтключение электроэнергииВойна в УкраинеОбленергообстрілСумиСумская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь