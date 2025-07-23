Обʼєкт Сумиобленерго пошкодили ворожі БпЛА: частина споживачів без світла

Під час нічної атаки дронів 23 липня пошкоджено один із обʼєктів АТ Сумиобленерго.

Атака на обʼєкт Сумиобленерго

За інформацією Міненерго, внаслідок атаки БпЛА пошкоджено енергетичне обладнання Сумиобленерго.

– Наразі для частини споживачів електроенергії діють обмеження, – мовиться в повідомленні.

Енергетики роблять все можливе для повернення електропостачання в усі домівки у найкоротші терміни.

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Вже вдалося відновити живлення для більшої частини споживачів.

У ніч проти 23 липня РФ атакувала критичну інфраструктуру Сумської області. Внаслідок удару знеструмлено частину споживачів Сумського району. Тому медичні заклади та інші важливі об’єкти перейшли на резервне живлення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 246-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Міненергетики

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