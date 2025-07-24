Взрывы в Николаеве: горели склады двух предприятий

Взрывы в Николаеве сегодня ночью раздавались во время воздушной тревоги.

Взрывы в Николаеве сегодня

Как сообщил глава военной администрации Виталий Ким в ночь на 24 июля силы противовоздушной обороны Николаевщины уничтожили или подавили восемь вражеских дронов-камикадзе типа Shahed 131/136, а также беспилотники других типов.

– Около 02:55 враг атаковал город БпЛА типа Shahed 131/136, – написал он в своем телеграм-канале.

В результате боевой работы и падения обломков возникли пожары складских зданий двух предприятий.

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По предварительной информации, пострадавших нет, сообщили в ГСЧС.

– В результате обстрела возникли пожары складских зданий двух предприятий – спасатели ликвидировали возгорание общей площадью 450 кв.м, – говорится в сообщении.

Тем временем в Николаевском районе 23 июля, в 09:44, оккупанты открыли артиллерийский огонь по Куцурубской общине, а уже в 11:28 нанесли удар FPV-дроном.

В селе Дмитровка повреждены два частных дома, хозяйственные постройки и административное здание. Пострадавших нет.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 247-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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