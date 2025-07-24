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Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Взрывы в Запорожье: горел дачный кооператив и корпус учебного заведения

Взрывы в Запорожье: что произошло сегодня 24 июля 2025 года

Взрывы в Запорожье прогремели во время ночной атаки, когда российская армия атаковала город и район девятью Шахедами.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Взрывы в Запорожье 24 июля: что известно

Одни взрывы в Запорожье прогремели в дачных кооперативах. В результате обстрела повреждены хозяйственные постройки, загорелись дома и прилегающие территории.

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Спасатели оперативно ликвидировали возгорание на дачных участках.

Другой взрыв в Запорожье 24 июля прогремел, когда россияне ударили по корпусу учебного заведения, который сегодня не используется.

После попадания вражеского дрона здание загорелось, но чрезвычайники быстро ликвидировали пожар в помещениях образовательного учреждения.

Предварительно, обошлось без пострадавших от ночных взрывов в Запорожье.

Специальные службы продолжают обследование территории для установления полного объема нанесенного ущерба от атаки беспилотников.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 247-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Фото: Запорожская ОВА

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