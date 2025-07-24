Взрывы в Запорожье: горел дачный кооператив и корпус учебного заведения
Взрывы в Запорожье прогремели во время ночной атаки, когда российская армия атаковала город и район девятью Шахедами.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Взрывы в Запорожье 24 июля: что известно
Одни взрывы в Запорожье прогремели в дачных кооперативах. В результате обстрела повреждены хозяйственные постройки, загорелись дома и прилегающие территории.
Спасатели оперативно ликвидировали возгорание на дачных участках.
Другой взрыв в Запорожье 24 июля прогремел, когда россияне ударили по корпусу учебного заведения, который сегодня не используется.
После попадания вражеского дрона здание загорелось, но чрезвычайники быстро ликвидировали пожар в помещениях образовательного учреждения.
Предварительно, обошлось без пострадавших от ночных взрывов в Запорожье.
Специальные службы продолжают обследование территории для установления полного объема нанесенного ущерба от атаки беспилотников.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 247-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Запорожская ОВА