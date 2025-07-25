Ярослав Рущишин погиб в ДТП в Ивано-Франковской области: что известно

Ярослав Рущишин — народный депутат от партии Голос и секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития — погиб в ДТП.

Рущишин Ярослав погиб в ДТП

Об этом сообщили издания Твоє місто, а также Украинский католический университет UCuniversity со ссылкой на близкое окружение политика.

Информацию о смерти Ращишина подтвердил и председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и выразил соболезнования семье погибшего.

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– Ярослав был человеком убеждений и действия. В парламенте он последовательно отстаивал свои принципы, работая с достоинством, честностью и уважением к людям. Выражаю искренние соболезнования семье, близким, коллегам и всем, кто знал Ярослава. Светлая память, – написал он на своей странице в Facebook.

Трагедия произошла в четверг, 24 июля, около 21:45 вблизи села Бабухов Ивано-Франковской области.

Рущишин находился за рулем мотоцикла, однако не справился с управлением и столкнулся с препятствием. Он полученных травм нардеп скончался в больнице.

Рущишин Ярослав: что о нем известно

Ярослав Рущишин был избран в Верховную Раду в июле 2019 года как мажоритарщик от партии Голос во Львове.

В период с 2019 по 2021 год возглавлял Львовскую областную организацию партии.

Политик был почетным сенатором Украинского католического университета и одним из основателей Львовской бизнес-школы (LvBS).

Кроме политической и образовательной деятельности, у Рущишина была активная культурная биография. В частности, он был соучредителем художественного объединения Дзига.

Также продюсировал известные украинские группы: Мертвый петух, Клуб поклонников чая, Дзига джаз квартет, а также ранние проекты Океана Эльзы и певицы Русланы.

Напомним, в результате дорожно-транспортного происшествия в Донецкой области погиб командир Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины Лють полковник полиции Максим Казбан.

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