Устроил смертельное ДТП: на Полтавщине будут судить бывшего правоохранителя
На Полтавщине будут судить бывшего работника правоохранительных органов, который в нетрезвом состоянии спровоцировал смертельное ДТП.
ДТП на Полтавщине: что известно
По данным следствия, авария произошла 2 мая 2025 года в селе Мачухи Полтавского района.
Находясь в нетрезвом состоянии за рулем служебного автомобиля, мужчина нарушил правила дорожного движения, что повлекло лобовое столкновение с другим легковым транспортным средством.
В результате погибли два человека, которые ехали вместе с правонарушителем — коллега обвиняемого и военнослужащий.
Сам водитель и другой участник ДТП получили тяжелые телесные повреждения.
После аварии мужчина был уволен из правоохранительных органов. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее гибель нескольких лиц.
Это грозит лишением свободы на срок до 12 лет.