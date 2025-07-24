Устроил смертельное ДТП: на Полтавщине будут судить бывшего правоохранителя

На Полтавщине будут судить бывшего работника правоохранительных органов, который в нетрезвом состоянии спровоцировал смертельное ДТП.

ДТП на Полтавщине: что известно

По данным следствия, авария произошла 2 мая 2025 года в селе Мачухи Полтавского района.

Находясь в нетрезвом состоянии за рулем служебного автомобиля, мужчина нарушил правила дорожного движения, что повлекло лобовое столкновение с другим легковым транспортным средством.

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В результате погибли два человека, которые ехали вместе с правонарушителем — коллега обвиняемого и военнослужащий.

Сам водитель и другой участник ДТП получили тяжелые телесные повреждения.

После аварии мужчина был уволен из правоохранительных органов. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее гибель нескольких лиц.

Это грозит лишением свободы на срок до 12 лет.

Источник : ГБР

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