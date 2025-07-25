Ярослав Рущишин загинув у ДТП в Івано-Франківській області: що відомо

Ярослав Рущишин – народний депутат від партії Голос та секретар Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку загинув у ДТП.

Рущишин Ярослав загинув у ДТП

Про це повідомили видання Твоє місто, а також Український католицький університет UCuniversity з посиланням на близьке оточення політика.

Інформацію про смерть Ращишина підтвердив і голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та висловив співчуття родині загиблого.

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– Ярослав був людиною переконань і дії. У парламенті він послідовно відстоював свої принципи, працюючи з гідністю, чесністю та повагою до людей. Висловлюю щирі співчуття родині, близьким, колегам і всім, хто знав Ярослава. Світла пам’ять, – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Трагедія сталася у четвер, 24 липня близько 21:45 поблизу села Бабухів, що на Івано-Франківщині.

Рущишин перебував за кермом мотоцикла, однак не впорався з керуванням і зіткнувся з перешкодою. Він отриманих травм нардеп помер у лікарні.

Рущишин Ярослав: що про нього відомо

Ярослав Рущишин був обраний до Верховної Ради у липні 2019 року як мажоритарник від партії Голос у Львові.

У період з 2019 до 2021 року очолював Львівську обласну організацію партії.

Політик також був почесним сенатором Українського католицького університету та одним із засновників Львівської бізнес-школи (LvBS).

Окрім політичної й освітньої діяльності, Рущишин мав активну культурну біографію. Зокрема він був співзасновником мистецького об’єднання Дзиґа.

Також продюсував відомі українські гурти: Мертвий півень, Клуб шанувальників чаю, Дзиґа джаз квартет, а також ранні проєкти Океану Ельзи та співачки Руслани.

Нагадаємо, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в Донецькій області загинув командир Об’єднаної штурмової бригади Національної поліції України Лють полковник поліції Максим Казбан.

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