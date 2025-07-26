Серия взрывов в Харькове: город атакуют дроны, есть попадания в предприятие

Взрывы в Харькове раздались в ночь на 27 июля — вражеские дроны ударили по Киевскому и Шевченковскому районах.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Взрывы в Харькове 27 июля 2025 года: что известно

Как написал в Telegram городской голова Игорь Терехов, Харьков находится под массированной атакой дронов.

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— Удар пришелся по гражданскому предприятию в Киевском районе, которое уже несколько лет не работает. Последствия уточняются, — сообщил он.

Немного позже в Харькове прогремел новый взрыв. Как сообщил Терехов, второй прилет пришелся ориентировочно в то же место, что и первый.

— В Киевском районе, после ударов вражеских БПЛА, горит частный дом. Детали выясняем, — написал он.

Также зафиксирован удар по Шевченковскому району. Известно о пожаре в здании.

Информация о пострадавших пока не поступала. На месте работают профильные службы.

По предварительной информации, враг атаковал Харьков БПЛА типа Герань-2 .

Напомним, что прошлой ночью в Харькове также раздавались взрывы. Под атакой был Киевский район, по нему враг нанес удар КАБами.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 250-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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