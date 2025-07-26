Серія вибухів у Харкові: місто атакують дрони, є влучання у підприємство

Вибухи у Харкові пролунали в ніч на 27 липня – ворожі дрони вдарили по Київському та Шевченківському районах.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Вибухи у Харкові 27 липня 2025 року: що відомо

Як у Telegram написав міський голова Ігор Терехов, Харків перебуває під масованою атакою дронів.

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– Удар прийшовся по цивільному підприємству у Київському районі, що вже кілька років не працює. Наслідки уточнюються, – повідомив він.

Згодом у Харкові пролунав новий вибух. Як проінформував Терехов, другий приліт орієнтовно прийшовся у те саме місце, що й перший.

– У Київському районі, після ударів ворожих БПЛА, горить приватний будинок. Деталі зʼясовуємо, – написав він.

Також зафіксовано удар по Шевченківському району. Відомо про пожежу у будівлі.

Інформація про постраждалих наразі не надходила. На місці працюють профільні служби.

За попередньою інформацією, ворог атакував Харків БпЛА типу Герань-2.

Нагадаємо, що минулої ночі у Харкові також лунали вибухи. Під атакою був Київський район, по ньому ворог бив КАБами.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 250-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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