Взрывы в Киеве 27 июля: столицу атакуют вражеские дроны

В Киеве слышны звуки взрывов – в столице работает ПВО.

Взрывы в Киеве 27 июля 2025 года

В Киеве была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА. Вскоре в столице раздались взрывы.

Сообщается, что в Киеве по вражеским дронам работает ПВО.

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О последствиях, а именно есть ли пострадавшие и разрушения, пока ничего не известно.

Напомним, что с вечера воскресенья и в течение ночи 21 июля РФ массированно атаковала столицу ударными дронами и ракетами.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 250-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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