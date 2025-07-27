Малиновская Ангелина, редактор ленты
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Взрывы в Киеве 27 июля: столицу атакуют вражеские дроны
В Киеве слышны звуки взрывов – в столице работает ПВО.
Взрывы в Киеве 27 июля 2025 года
В Киеве была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА. Вскоре в столице раздались взрывы.
Сообщается, что в Киеве по вражеским дронам работает ПВО.
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О последствиях, а именно есть ли пострадавшие и разрушения, пока ничего не известно.
Напомним, что с вечера воскресенья и в течение ночи 21 июля РФ массированно атаковала столицу ударными дронами и ракетами.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 250-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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