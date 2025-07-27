Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
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Вибухи у Києві 27 липня: столицю атакують ворожі дрони
У Києві чутно звуки вибухів – у столиці працює ППО.
Вибухи у Києві 27 липня 2025 року
У Києві було оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Згодом у столиці пролунали вибухи.
Повідомляється, що у Києві по ворожих дронах працює ППО.
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Про наслідки, а саме чи є постраждалі та руйнування, поки що нічого не відомо.
Нагадаємо, що з вечора неділі і протягом ночі 21 липня РФ масовано атакувала столицю ударними дронами та ракетами.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 250-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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