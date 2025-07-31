ЖК Республика пылал в результате атаки на Киев

ЖК Республика в Киеве горит после комбинированной атаки российских войск.

Пожар в ЖК Республика Киев

В ночь на 31 июля 2025 года Киев подвергся очередной массированной атаке со стороны России.

Одним из эпицентров последствий стал район возле жилищного комплекса Республика, где после обстрела вспыхнул масштабный пожар.

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Видео с места происшествия обнародовал шеф-редактор Фактов ICTV Виктор Сорока.

На кадрах видны клубы дыма и огонь, бурлившие после попадания.

Пожарные и спасательные службы оперативно прибыли на место и работали над ликвидацией возгорания.

Информация о пострадавших уточняется.

Комбинированная атака на Киев 31 июля

В ходе комбинированного удара по Киеву сегодня, 31 июля, российские войска применили беспилотники и ракеты.

По состоянию на 10:00 утра, по данным мэра Киева Виталия Кличко и главы КМВА Тимура Ткаченко, в результате обстрела ранены по меньшей мере 52 человека.

Национальная полиция и прокуратура сообщают о более 30 пострадавших.

Среди раненых — трое полицейских, которые ехали по вызову, были доставлены в медучреждение, а также пятимесячный младенец.

По информации Тимура Ткаченко, всего шесть человек погибли, среди них — 6-летний мальчик.

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