Атака на Київ: пошкоджено школу та будинки, є загиблі та десятки постраждалих

Під час комбінованої атаки на Київ сьогодні, 31 липня російські війська били безпілотниками та ракетами.

Атака на Київ 31 липня: які наслідки

Станом на 7:00 ранку внаслідок атаки на Київ відомо про щонайменше 52 постраждалих, повідомив мер міста Віталій Кличко та керівник КМВА Тимур Ткаченко.

Втім варто зауважити, що національна поліція та прокуратура повідомляють про понад 30 постраждалих.

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Серед травмованих троє поліцейських, які їхали на виклик, їх госпіталізовано до лікарні, а також 5-місячне немовля.

За даними очільника Київської військової адміністрації Тимура Ткаченко – шестеро людей загинули, серед них – дитина.

У Святошинському районі зруйнований підʼїзд житлового будинку.

Екстрені служби працюють на місці. Тут відомо про 4 загиблих, серед яких 6-річний хлопчик.

У Солом’янському районі пошкоджені квартири в декількох будинках. Горіли автівки. Також пожежі і пошкодження на кількох локація нежитлової забудови. У цьому районі загинули двоє людей.

У Голосіївському районі є пошкоджені будівлі. Зокрема, школи та дитячого садка.

У Шевченківському районі ударною хвилею вибило вікна в дитячому відділенні медзакладу.

Станом на 8:30 ранку відомо про 52 постраждалих жителів міста, серед них 5-місячна дитина.

– Уже 48 постраждалих у столиці. 29 із них – у лікарнях. Бригади швидкої продовжують працювати на місцях викликів, – написав Кличко у своєму телеграм-каналі.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину РФ, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, вибухи у Києві пролунали у ніч проти 31 липня.

Російські війська атакували столоцю України спочатку ударними безпілотниками, а згодом завдали ракетного удару.

Фото : МВС

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