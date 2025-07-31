ЖК Республіка палав внаслідок атаки на Київ

ЖК Республіка у Києві палає після комбінованої атаки російських військ.

Пожежа у ЖК Республіка Київ

У ніч проти 31 липня 2025 року Київ зазнав чергової масованої атаки з боку Росії.

Одним із епіцентрів атаки став район біля житлового комплексу Республіка, де після обстрілу спалахнула масштабна пожежа.

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Відео з місця події оприлюднив шеф-редактор Фактів ICTV Віктор Сорока.

На кадрах видно клуби диму та вогонь, що вирували після влучання. Очевидці повідомляють про потужний вибух і значні пошкодження поруч із новобудовою.

Пожежні та рятувальні служби оперативно прибули на місце й працювали над ліквідацією займання.

Інформація про постраждалих уточнюється.

Комбінована атака на Київ 31 липня

Під час комбінованого удару по Києву сьогодні, 31 липня, російські війська застосували безпілотники та ракети.

Станом на 10:00 ранку, за даними мера Києва Віталія Кличка та очільника КМВA Тимура Ткаченка, внаслідок обстрілу поранені щонайменше 52 особи.

Національна поліція та прокуратура повідомляють про понад 30 постраждалих.

Серед поранених – троє поліцейських, які їхали на виклик, їх доправлено до медзакладу, а також п’ятимісячне немовля.

За інформацією Тимура Ткаченка, загалом шість людей загинули, серед них – 6-річний хлопчик.

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