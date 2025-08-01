Число жертв атаки на Киев 31 июля возросло до 28, среди них — трое детей

Число погибших в результате комбинированной атаки по Киеву 31 июля возросло до 28 человек, сообщили в ГСЧС.

В Киеве выросло количество жертв атаки 31 июля

По состоянию на утро 1 августа спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в Святошинском районе Киева 12 тел погибших, среди которых ребенок 2-х лет.

Таким образом, количество жертв российского ракетного удара по столице в ночь на 31 июля возросло до 28 человек, из них 3 – дети.

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В результате атаки пострадали 159 человек, среди которых 16 детей.

На месте продолжаются аварийно-спасательные работы. В настоящее время спасатели разобрали 70% разрушенных конструкций дома и вывезли более 2000 тонн обломков.

К ликвидации последствий привлечены 180 спасателей и 60 единиц техники.

В Киеве 1 августа объявлен днем траура.

Атака на Киев 31 июля

Взрывы в Киеве прозвучали в ночь на 31 июля. Российские войска атаковали столицу Украины сначала ударными беспилотниками, а затем нанесли ракетный удар.

Одна из ракет попала в подъезд многоэтажки в Святошинском районе.

Уже вторые сутки спасатели разбирают завалы разрушенного дома.

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